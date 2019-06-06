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ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка "Взаимодействие"

08:15 06.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Центробанк РФ с 6 июня лишил лицензии коммерческий банк «Взаимодействие», зарегистрированный в Новосибирске, сообщает пресс-служба регулятора.

По информации Центробанка, кредитная организация занимала 444-е место по величине активов.

Как отмечается в сообщении, банк «Взаимодействие» завышал стоимость своего имущества ради улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал сроки исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности.

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