Экс-министр Червоненко: "Власти Украины кидали и обманывали договоренности с Россией"
08:23 06.06.2019 Источник: Lenta.ru
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказался по поводу причины конфликта страны с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsOne, видеозапись доступна на YouTube.
По мнению Червоненко, в плохих отношениях между странами виноваты украинские власти. «Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — сказал он.
Политик также отметил, что приказ украинским кораблям нарушить границу с Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года был «преступным», и обвинил власти Украины в бездействии касательно освобождения моряков. По поводу конфликта в Донбассе бывший министр подчеркнул, что Киеву следует научиться вести диалог с Москвой.
Евгений Червоненко занимал пост министра транспорта и связи Украины в 2005 году.
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