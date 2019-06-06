Россия вошла в топ-10 популярных для иностранных инвестиций стран Европы
08:40 06.06.2019 Источник: REGNUM
Россия по итогам 2018 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в отчете аудиторско-консалтинговой сети EY «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы».
Отмечается, что в прошлом году иностранные инвесторы вложили свои средства в 211 проектов на территории страны. Это на 11% меньше, чем в 2017 году, однако вполне соотносится с общеевропейской тенденцией, говорится в отчете.
Так, наиболее заинтересованы в российских проектах оказались инвесторы из США (впервые с 2013 года), которые вложились в 33 проекта (+74% по сравнению с 2017 годом). Далее идут инвесторы из Германии, чьи инвестиции сократились по сравнению с 2017 годом на 14% (24 проекта). На третьем месте — Китай (19 проектов).
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