0
0
109
НОВОСТИ

Россия вошла в топ-10 популярных для иностранных инвестиций стран Европы

08:40 06.06.2019 Источник: REGNUM

Россия по итогам 2018 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в отчете аудиторско-консалтинговой сети EY «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы».

Отмечается, что в прошлом году иностранные инвесторы вложили свои средства в 211 проектов на территории страны. Это на 11% меньше, чем в 2017 году, однако вполне соотносится с общеевропейской тенденцией, говорится в отчете.

Так, наиболее заинтересованы в российских проектах оказались инвесторы из США (впервые с 2013 года), которые вложились в 33 проекта (+74% по сравнению с 2017 годом). Далее идут инвесторы из Германии, чьи инвестиции сократились по сравнению с 2017 годом на 14% (24 проекта). На третьем месте — Китай (19 проектов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 06.06.2019
ФБР опубликовало доклад по изучению следов "снежного человека"
0
0
09:32 06.06.2019
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады Донбасса
0
0
09:20 06.06.2019
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Дании
0
38
09:05 06.06.2019
Пелоси заявила о желании видеть Трампа в тюрьме
0
61
09:00 06.06.2019
США предлагали провести второй референдум в Крыму - Лавров
0
69
08:55 06.06.2019
Россия и Китай подписали соглашение об энергетическом бизнес-форуме
0
85
08:45 06.06.2019
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в диверсии и работе на Порошенко
0
120
08:23 06.06.2019
Экс-министр Червоненко: "Власти Украины кидали и обманывали договоренности с Россией"
0
138
08:15 06.06.2019
ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка "Взаимодействие"
0
118
08:03 06.06.2019
УФАС уличило МОЭК и Мосэнерго в злоупотреблении доминирующим положением
0
130

Возврат к списку