Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в диверсии и работе на Порошенко
08:45 06.06.2019 Источник: Lenta.ru
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Причиной обвинений стало дословное повторение Зеленским на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском речи, которую ранее произнес Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». По предварительным данным, министерство готовило тезисы для брифинга Зеленского, в то же время работая на Порошенко.
«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в сообщении.
По данному поводу инициировано служебное расследование. Отмечается, что если подозрения подтвердятся, то администрация президента сделает «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».
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