Пелоси заявила о желании видеть Трампа в тюрьме
09:05 06.06.2019 Источник: Известия
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа «в тюрьме». Об этом она сказала на встрече с председателем судебной палаты Джерри Надлером.
«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме», — цитирует Пелоси издание Politico.
Отмечается, что такое заявление политик сделала, когда Надлер настаивал на начале процедуры импичмента и просил разрешения спикера палаты представителей. Пелоси отказала и заявила, что хочет, чтобы Трамп проиграл следующие выборы, а после этого был привлечен к уголовной ответственности за предполагаемые преступления. Известия
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