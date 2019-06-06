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Пелоси заявила о желании видеть Трампа в тюрьме

09:05 06.06.2019 Источник: Известия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа «в тюрьме». Об этом она сказала на встрече с председателем судебной палаты Джерри Надлером.

«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме», — цитирует Пелоси издание Politico.

Отмечается, что такое заявление политик сделала, когда Надлер настаивал на начале процедуры импичмента и просил разрешения спикера палаты представителей. Пелоси отказала и заявила, что хочет, чтобы Трамп проиграл следующие выборы, а после этого был привлечен к уголовной ответственности за предполагаемые преступления.  Известия

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