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НОВОСТИ

Оппозиция выиграла парламентские выборы в Дании

09:20 06.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Оппозиционные партии левоцентристского блока получают большинство в датском парламенте. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов избирателей. Явка на выборах составила 84,5%. Оппозиция может рассчитывать на 91 депутатский мандат в 179-местном парламенте Дании и на право формирования правительственной коалиции.

Как ожидается, сегодня утром премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщит королеве Маргрете II об отставке своего кабинета.  Эхо Москвы

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