Россия и Китай подписали соглашение об энергетическом бизнес-форуме
08:55 06.06.2019 Источник: REGNUM
Положение о Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме подписали ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.
Документ подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках государственного визита китайского лидера.
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