Россия и Китай подписали соглашение об энергетическом бизнес-форуме

08:55 Источник: REGNUM

Положение о Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме подписали ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Документ подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках государственного визита китайского лидера.