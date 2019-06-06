Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады Донбасса
09:32 06.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснить возможное снятие блокады Донбасса. Бывший президент Украины призывает действующего главу государства к публичному ответу.
«На каком основании он дал такие директивы делегации Украины? Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Накануне после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады Донбасса. Он пояснил, что это предложение прозвучало от главы украинской делегации Леонида Кучмы, идею уже поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Говорит Москва
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