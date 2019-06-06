В 2018 году в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли
10:32 06.06.2019 Источник: РБК
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
В 80 регионах количество закрывшихся предприятий превысило число новых, следует из данных FinExpertiza. Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс.
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