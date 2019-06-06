В США испытали электромагнитную пушку
10:05 06.06.2019 Источник: Газета.Ru
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки. Об этом сообщает Space.com. По данным портала, в ходе испытаний снаряд достиг скорости 2041 м/сек.
Как отмечается, работы по созданию пушки «ведутся с прицелом на создание оружия большой дальности». При этом новые испытания будут проводиться с борта кораблей.
Ранее сообщалось, что ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды. Газета.Ru
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