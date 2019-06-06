Набиуллина считает, что РФ к 2024 году сумеет добиться роста экономики выше среднемирового показателя
10:20 06.06.2019 Источник: Известия
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия к 2024 году сумеет добиться роста экономики выше среднего мирового показателя в 3%. Такое заявления она сделала в интервью японской газете Nikkei в четверг, 6 июня.
«Это сложная, но выполнимая задача. Если проекты (нацпроекты — Ред.) будут успешно реализованы, мы сможем достичь поставленных президентом целей», — цитирует Набиуллину ТАСС.
По ее словам, в РФ в настоящий момент наблюдается активный рост сельского хозяйства, хотя страна отстает от мирового уровня по темпам повышения производительности труда. Председатель ЦБ считает, что Россия сумела адаптироваться к санкциям и добилась успеха в области импортозамещения.
Для ускорения темпов роста экономики, согласно плану российского правительства, предполагается повысить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, поднять экономическую активность населения, увеличить производительность труда, нарастить несырьевой экспорт и повысить число занятых. Известия
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