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НОВОСТИ

ФБР опубликовало доклад по изучению следов "снежного человека"

10:00 06.06.2019 Источник: Газета.Ru

Федеральное бюро расследований США опубликовало доклад по изучению следов «снежного человека». Об этом сообщает The Daily Caller со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что доклад содержит 22 страницы, в основном в нем представлена переписка агентов ФБР с Питером Бирном, директором информационного центра и выставки, посвященных йети.

Исследователи пришли к выводу, что образцы, которые они анализировали, принадлежали не снежному человеку, а оленю.  Газета.Ru

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