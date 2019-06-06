ФБР опубликовало доклад по изучению следов "снежного человека"
10:00 06.06.2019 Источник: Газета.Ru
Федеральное бюро расследований США опубликовало доклад по изучению следов «снежного человека». Об этом сообщает The Daily Caller со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что доклад содержит 22 страницы, в основном в нем представлена переписка агентов ФБР с Питером Бирном, директором информационного центра и выставки, посвященных йети.
Исследователи пришли к выводу, что образцы, которые они анализировали, принадлежали не снежному человеку, а оленю. Газета.Ru
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