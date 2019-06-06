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Запрещать аборты нельзя ни в коем случае - замглавы Минздрава

11:32 06.06.2019 Источник: Интерфакс

Замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что запрет абортов категорически недопустим, поскольку это приведет к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям.

"Никакими запретительными мерами - я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблем, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!" - сказала Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме - 2019 в четверг.

По ее словам, снижать число абортов государству успешно удается за счет программ поддержки и консультирования женщин, причем статистика положительная.

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