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Ватикан сообщил о планирующейся встрече Папы Римского с Путиным - АФП

11:20 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец (Папа Франциск - прим. ТАСС) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.

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