Ватикан сообщил о планирующейся встрече Папы Римского с Путиным - АФП

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римскийпримет президента России4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря"Я могу подтвердить, что святой отец (Папа Франциск - прим. ТАСС) примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.