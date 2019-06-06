Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития
12:00 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.
"Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все- таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат", - сказал Кудрин журналистам.
"Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю [главе Минэкономразвития Максиму] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо", - добавил глава Счетной палаты.
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