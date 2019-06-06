Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палатысчитает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики."Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все- таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат", - сказал Кудрин журналистам."Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю [главе Минэкономразвития Максиму] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо", - добавил глава Счетной палаты.