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НОВОСТИ

В ФРГ медбрат осужден за убийство 85 пациентов

12:05 06.06.2019 Источник: Интерфакс

Суд немецкого города Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) приговорил к пожизненному тюремному заключению Нильса Хегеля, убившего 85 человек во время работы в двух больницах Германии, сообщает в четверг радиостанция "Немецкая волна".

Отмечается, что приговор, вынесенный Хегелю судом, исключает возможность досрочного освобождения.

Медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств. Следователи уверены, что Хегель, вероятно, делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.


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