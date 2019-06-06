В ФРГ медбрат осужден за убийство 85 пациентов

12:05 Источник: Интерфакс

Суд немецкого города Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) приговорил к пожизненному тюремному заключению Нильса Хегеля, убившего 85 человек во время работы в двух больницах Германии, сообщает в четверг радиостанция "Немецкая волна".Отмечается, что приговор, вынесенный Хегелю судом, исключает возможность досрочного освобождения.Медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств. Следователи уверены, что Хегель, вероятно, делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.