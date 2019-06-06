Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение этого документа сделало возможным запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти, которая прописана в конституции страны, но до сих пор не была подкреплена необходимыми законодательными актами.По конституции, импичмент президента инициирует парламент, дело об импичменте расследует ВСК, а после этого, на основании выводов комиссии, парламент принимает окончательное решение.