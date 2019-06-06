Назарбаев объяснил свой уход в отставку
12:32 06.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Нурсултан Назарбаев объяснил свой уход в отставку. По словам экс-президента Казахстана, он беспокоился о стабильности государства и будущем граждан страны.
Такое заявление Назарбаев сделал во время награждения его званием почётного сенатора республики.
«Вручение звания почётного сенатора — большая честь… Моё решение, принятое в этом году, это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет», — сказал бывший президент.
Назарбаев сложил полномочия 19 марта. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев. Говорит Москва
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