В Германии запущена программа по разработке гиперзвукового оружия - СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа по разработке гиперзвукового оружия была запущена в Германии; соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, скорость которой, как предполагается, в пять раз будет превышать скорость звука. Об этом сообщила в четверг газета "Вельт" со ссылкой на руководителя отдела сбыта европейского концерна MBDA в Германии Петера Хайльмайера.Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw, закупщик Бундесвера) запустило программу еще в прошлом году в качестве реакции "на конкретные угрозы", которыми, по словам Хайльмайера, считаются российские беспилотники. Как отметил представитель MBDA, "здесь существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей".Хайльмайер утверждал, что новые технологии будут использоваться для создания ракеты "чисто оборонительного характера". Пока конкретных продуктов не создано, планируется, что первые испытания начнутся в течение трех лет. Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.