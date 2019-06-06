Визит Папы Римского в Россию пока не обсуждается - Песков
13:20 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль пока не рассматривает вопрос о приглашении в Россию Папы Римского Франциска. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о приглашении понтифика в Россию. - Пока обсуждается визит Путина в Ватикан, вы забегаете вперед".
НОВОСТИ
- 14:00 06.06.2019
- Рада не приняла отставку глав МИД и Минобороны Украины
- 13:32 06.06.2019
- Над Калифорнией заметили огромное скопление божьих коровок
- 13:05 06.06.2019
- Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в ФСО
- 13:00 06.06.2019
- В Германии запущена программа по разработке гиперзвукового оружия - СМИ
- 12:32 06.06.2019
- Назарбаев объяснил свой уход в отставку
- 12:20 06.06.2019
- Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
- 12:05 06.06.2019
- В ФРГ медбрат осужден за убийство 85 пациентов
- 12:00 06.06.2019
- Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития
- 11:32 06.06.2019
- Запрещать аборты нельзя ни в коем случае - замглавы Минздрава
- 11:20 06.06.2019
- Ватикан сообщил о планирующейся встрече Папы Римского с Путиным - АФП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать