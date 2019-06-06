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Визит Папы Римского в Россию пока не обсуждается - Песков

13:20 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не рассматривает вопрос о приглашении в Россию Папы Римского Франциска. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о приглашении понтифика в Россию. - Пока обсуждается визит Путина в Ватикан, вы забегаете вперед".

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