0
0
61
НОВОСТИ

Над Калифорнией заметили огромное скопление божьих коровок

13:32 06.06.2019 Источник: Газета.Ru

Сотрудники Национальной метеорологической службы засекли на радарах необычное огромное пятно, которое оказалось скоплением божьих коровок. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам метеоролога Джо Дандреа, облако насекомых во время перемещения над Сан-Диего имело ширину около 80 миль (129 км).

Он добавил, что насекомые рассредоточены по небу на высоте от 5 до 9 тысяч футов (1525 и 2745 м), а самая концентрированная группа имеет ширину около 10 миль (16 км).

Причины этого феномена ученые на данный момент не смогли объяснить.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.06.2019
Рада не приняла отставку глав МИД и Минобороны Украины
0
12
13:20 06.06.2019
Визит Папы Римского в Россию пока не обсуждается - Песков
0
75
13:05 06.06.2019
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в ФСО
0
112
13:00 06.06.2019
В Германии запущена программа по разработке гиперзвукового оружия - СМИ
0
113
12:32 06.06.2019
Назарбаев объяснил свой уход в отставку
0
153
12:20 06.06.2019
Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
0
166
12:05 06.06.2019
В ФРГ медбрат осужден за убийство 85 пациентов
0
166
12:00 06.06.2019
Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития
0
178
11:32 06.06.2019
Запрещать аборты нельзя ни в коем случае - замглавы Минздрава
0
199
11:20 06.06.2019
Ватикан сообщил о планирующейся встрече Папы Римского с Путиным - АФП
0
218

Возврат к списку