Рада не приняла отставку глав МИД и Минобороны Украины
14:00 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины не стала отправлять в отставку министра обороны страны Степана Полторака. Постановление о его уходе с поста не набрало необходимых 226 голосов.
Полторак подал в отставку 20 мая, в день вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Министр обороны относится к так называемой президентской квоте, то есть назначается по представлению самого главы государства, а не депутатов Рады, как это происходит в отношении других членов кабинета.
Верховная рада Украины также отказалась принимать отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Климкин, который возглавляет МИД Украины последнии пять лет, после вступления в должность нового президента страны подал в отставку и объявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля.
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