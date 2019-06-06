Рада не приняла отставку глав МИД и Минобороны Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины не стала отправлять в отставку министра обороны страны. Постановление о его уходе с поста не набрало необходимых 226 голосов.Полторак подал в отставку 20 мая, в день вступления в должность нового президента. Министр обороны относится к так называемой президентской квоте, то есть назначается по представлению самого главы государства, а не депутатов Рады, как это происходит в отношении других членов кабинета.Верховная рада Украины также отказалась принимать отставку министра иностранных дел страныКлимкин, который возглавляет МИД Украины последнии пять лет, после вступления в должность нового президента страны подал в отставку и объявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля.