Калви не обращался к властям РФ за разрешением приехать на ПМЭФ - источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви не подавал прошения о возможности посещения Петербургского международного экономического форума. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией."На самом деле Калви не подавал прошения в Следственный комитет о возможности посещения форума", - сказал собеседник агентства.