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Глава пресс-службы Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

14:32 06.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава пресс-службы Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате. Святослав Цеголко утверждает, что действующий президент Украины украл целый абзац из речи бывшего главы государства.

На недавней встрече с председателем Евросоюза Дональдом Туском Зеленский заявлял, что членство Киева в ЕС будет означать «смерть российского имперского проекта». То же самое ранее заявлял Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». В доказательство этому Цеголко выложил в Facebook фрагмент выступления бывшего президента. В комментарии к публикации он посоветовал действующему главе государства нанять корректора и спичрайтера.

В администрации Зеленского уже заявили, что проводят расследование. «Предварительно установлено, что сотрудники МИДа Украины, готовившие тезисы для выступления президента, продолжали работать на Петра Порошенко», — отметили в пресс-службе главы государства и сообщили, что расценивают это как диверсию со стороны МИДа и сознательную провокацию команды Порошенко.  Говорит Москва

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