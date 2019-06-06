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НОВОСТИ

Россия обеспечит свою безопасность и без СНВ-3 - Путин

15:00 06.06.2019 Источник: RNS

Россия гарантированно обеспечит свою безопасность, даже если Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами мировых СМИ.

«Сейчас вот у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Ну, можно не продлевать. У нас новейшие системы такие, что обеспечат безопасность, гарантированно обеспечат безопасности России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали все-таки значительный шаг вперед и, надо прямо сказать, обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда», — заявил Путин.

Он добавил, что с Россией никто не ведет переговоры по СНВ-3, несмотря на неоднократно объявленную готовность Москвы к этим переговорам. Путин констатировал отсутствие формального переговорного процесса.  RNS

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