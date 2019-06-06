У РФ нет планов вмешиваться во внутриполитическую жизнь США - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиивновь заверил, что РФ не вмешивается и собирается вмешиваться в выборы в США."Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция", - сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств. Он подчеркнул: "Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда".