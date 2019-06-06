У РФ нет планов вмешиваться во внутриполитическую жизнь США - Путин
15:32 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин вновь заверил, что РФ не вмешивается и собирается вмешиваться в выборы в США.
"Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция", - сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств. Он подчеркнул: "Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда".
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