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Папа Франциск утвердил изменения в тексте "Отче наш"

16:00 06.06.2019 Источник: РБК

Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir. В новой редакции изменения внесены в итальянский текст молитвы «Отче наш».

В новой редакции слова молитвы «Отче наш» «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

О необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза «не введи нас во искушение» является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху.  РБК

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