Путин призвал Лондон перевернуть страницу, "связанную со шпионами, с покушениями"
16:32 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым перевернуть печальную страницу в отношениях Москвы и Лондона, поскольку это важнее игр спецслужб.
"Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - сказал глава российского государства на встрече с руководителями информагентств. При этом, говоря о деле экс-сотрудника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж, Сергея Скрипаля, Путин заметил, что не Россия шпионила против Великобритании. "Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас шпионили, а что с ним дальше происходило - мне трудно сказать, но надо все забыть в конце-концов", - уверен российский лидер.
По его мнению, "глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, в безопасности важнее, чем игры специальных служб".
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