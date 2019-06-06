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В Госдуме оценили идею продажи продуктов в кредит

17:00 06.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме оценили идею «продуктов в кредит»: за колбасу и хлеб заставят продать квартиру. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил опасения, что инициатива вгонит людей в коллекторскую кабалу.

«С одной стороны, хорошо, что такая возможность появится, когда можно, не имея денег приобрести товары в кредит. Но в нашем государстве мы видим, как себя ведут  микрофинансовые организации, банковский сектор, коллекторские структуры и чем всё это может закончиться. Я понимаю, что, взяв в кредит продуктовую корзину, гражданин может попасть в кабальную ситуацию, когда потом им будут заниматься коллекторы и за колбасу, молоко, хлеб и килограмм картошки будут выбивать деньги, заставляя продать квартиру».

Нилов призвал жителей России внимательно читать договора таких услуг.

Ранее стало известно, что сеть супермаркетов «Перекрёсток» будет продавать продукты в кредит. 

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