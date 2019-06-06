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Дом Порошенко забросали файерами - СМИ

17:12 06.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Протестующие забросали файерами дом Петра Порошенко. Активисты требуют расследовать хищения в «Укроборонпроме» и причастность к ним бывшего президента.

В противном случае демонстранты пригрозили бессрочными акциями протеста.

«Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил состояние в 18 раз», — заявил один из организаторов акции Владислав Литвинчук.

Как сообщает местная пресса, возле имения экс-президента собралось около 150 человек. Туда прибыли полицейские и пожарные.  Говорит Москва

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