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Словакия не переписывает историю, ценит роль Красной Армии в освобождении страны - премьер

17:40 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не переписывает историю и не ставит под сомнение роль Красной Армии в освобождении территории страны от нацизма. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы помним и совместную борьбу против фашизма. Словакия не переписывает историю, [мы] очень уважаем и не ставим под сомнение роль Красной Армии при освобождении территории нашей страны в конце Второй мировой войны, и уважаем героизм и жертвы, которые они (советские воины - прим. ТАСС) принесли", - сказал Пеллегринин.

Словацкий премьер напомнил, что в августе текущего года республика будет праздновать 75-летие словацкого национального восстания. "Мы были бы очень рады приветствовать на нашей земле представителей РФ на наивысшем уровне, для нас это было бы большой честью, и мы хотели бы, чтобы Ваше присутствие было во время этого празднования", - сказал Пеллегрини.

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