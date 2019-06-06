Российская сторона в общем поддержала снятие блокады с Донбасса - Сайдик

18:30 Источник: Интерфакс

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Российской Федерацией, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик

"Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам хочу ответить, что вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО", - сказал Сайдик журналиста в четверг в Киеве.

"На самом деле во время общений дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", - отметил он.