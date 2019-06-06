Первый "Суперджет" по контракту с Таиландом будет поставлен в конце года

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует начать поставку самолетов SSJ 100 в Таиланд в конце 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Да (планы по поставкам тайской авиакомпании сохраняются -прим. ТАСС). У нас самолеты в производстве. Контракт подписан, и мы самолеты по нему производим, - сказал он. - Первый самолет в этом году планируется поставить, а два в следующем".