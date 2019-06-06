Мединский о сериале "Чернобыль": Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет.
19:00 06.06.2019 Источник: Интерфакс
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил американский сериал "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - сказал Мединский в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом министр отметил, что посмотрел только первые три серии американского сериала.
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