Мединский о сериале "Чернобыль": Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет.

19:00 Источник: Интерфакс

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил американский сериал "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - сказал Мединский в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом министр отметил, что посмотрел только первые три серии американского сериала.