Британия ответила на предложение Путина улучшить отношения, упомянув о "подлой атаке"
19:15 06.06.2019 Источник: Интерфакс
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Великобритании и России могут улучшиться только в том случае, если Россия изменит свое поведение.
"В Великобритании заявили, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем можно будет улучшить отношения", - пишет агентство Bloomberg. При этом, по данным агентства, в Лондоне отметили, что приписываемое российской стороне отравление людей в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества было "подлой атакой".
Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу отношений, связанную со шпионажем и покушениями.
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