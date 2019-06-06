Британия ответила на предложение Путина улучшить отношения, упомянув о "подлой атаке"

19:15 Источник: Интерфакс

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Великобритании и России могут улучшиться только в том случае, если Россия изменит свое поведение.

"В Великобритании заявили, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем можно будет улучшить отношения", - пишет агентство Bloomberg. При этом, по данным агентства, в Лондоне отметили, что приписываемое российской стороне отравление людей в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества было "подлой атакой".

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу отношений, связанную со шпионажем и покушениями.