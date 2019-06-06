В Пентагоне считают, что покупка Турцией ЗРК С-400 составляет "неприемлемый риск" для США

19:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приобретение Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России создает для США неприемлемый риск, и никакие усилия не смогут устранить эти опасения. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц, выступая на организованной журналом "Форин полиси" конференции по вопросам внешней политики и безопасности.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов <...> Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он.