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Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram: Мы на месте не стоим, возможны какие-то кардинальные действия

20:00 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор не исключает кардинальные меры в отношении мессенджера Telegram, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы на месте не стоим, какие-то кардинальные действия возможны в будущем. Решение суда не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять", - сказал Жаров.

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