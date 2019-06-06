Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram: Мы на месте не стоим, возможны какие-то кардинальные действия

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор не исключает кардинальные меры в отношении мессенджера Telegram, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы на месте не стоим, какие-то кардинальные действия возможны в будущем. Решение суда не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять", - сказал Жаров.