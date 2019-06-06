Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка
20:15 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Празднование 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в конце августа могло бы стать поводом для встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Такое мнение высказал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в четверг братиславской газете "Правда". Он сопровождает премьер-министра республики Петера Пеллегрини во время рабочего визита в Россию.
"Мы хотим, чтобы торжества по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания (29 августа 1944 г. - 28 октября 1944 г. - прим. ТАСС) прошли достойно. Поэтому господин премьер Пеллегрини пригласил для участия в них президента США Дональда Трампа и высших руководителей России. Это означает, что, если будет необходимость в том, чтобы два [мировых] лидера [Владимир Путин и Дональд Трамп] встретились, то они могут использовать для этого полученное приглашение в Словакию", - сказал министр.
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