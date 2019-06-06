В Украине презентовали книгу - сборник документов КГБ по катастрофе в Чернобыле

20:35 Источник: Интерфакс

В Киеве презентовали книгу-сборник документов "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", книга представляет собой систематизированный сборник архивных документов в 1 тыс. страниц. Авторы заявляют, что в издании прежде всего собраны документы, освещающие модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном "ядерном бедствии" и реакцию мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.