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В Украине презентовали книгу - сборник документов КГБ по катастрофе в Чернобыле

20:35 06.06.2019 Источник: Интерфакс

В Киеве презентовали книгу-сборник документов "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", книга представляет собой систематизированный сборник архивных документов в 1 тыс. страниц. Авторы заявляют, что в издании прежде всего собраны документы, освещающие модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном "ядерном бедствии" и реакцию мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.

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