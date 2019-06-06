Болгария хотела бы покупать российские энергоресурсы по более низким ценам
21:57 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Болгарии Румен Радев надеется, что Россия будет использовать более гибкий подход в определении цен на энергоресурсы для Болгарии. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Болгария и Россия являются стратегическими партнерами в энергетике и должны использовать более гибкий подход и механизмы в отношении договоров о долгосрочных поставках энергоресурсов, их актуализации и снижении цен. Возможности покупки ограниченных количеств природного газа от других поставщиков, но по конкурентным ценам, окажут в будущем все большее влияние на рынок энергоресурсов и у нас, и в регионе", - сказал Радев.
Президент Болгарии подчеркнул, что ждет от правительства страны конкретных решений по снижению цены на природный газ, так как от нее зависит стоимость энергии для конечных потребителей.
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