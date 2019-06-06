0
0
78
НОВОСТИ

Болгария хотела бы покупать российские энергоресурсы по более низким ценам

21:57 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгарии Румен Радев надеется, что Россия будет использовать более гибкий подход в определении цен на энергоресурсы для Болгарии. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Болгария и Россия являются стратегическими партнерами в энергетике и должны использовать более гибкий подход и механизмы в отношении договоров о долгосрочных поставках энергоресурсов, их актуализации и снижении цен. Возможности покупки ограниченных количеств природного газа от других поставщиков, но по конкурентным ценам, окажут в будущем все большее влияние на рынок энергоресурсов и у нас, и в регионе", - сказал Радев.

Президент Болгарии подчеркнул, что ждет от правительства страны конкретных решений по снижению цены на природный газ, так как от нее зависит стоимость энергии для конечных потребителей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 06.06.2019
Британский и американский самолеты-разведчики вновь замечены у границ РФ на Балтике - СМИ
0
37
22:30 06.06.2019
Законопослушным путешественникам, возможно, теперь будет проще получить визу в Европу
0
86
20:35 06.06.2019
В Украине презентовали книгу - сборник документов КГБ по катастрофе в Чернобыле
0
201
20:15 06.06.2019
Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка
0
225
20:00 06.06.2019
Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram: Мы на месте не стоим, возможны какие-то кардинальные действия
0
213
19:46 06.06.2019
В Пентагоне считают, что покупка Турцией ЗРК С-400 составляет "неприемлемый риск" для США
0
245
19:15 06.06.2019
Британия ответила на предложение Путина улучшить отношения, упомянув о "подлой атаке"
0
371
19:00 06.06.2019
Мединский о сериале "Чернобыль": Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет.
0
241
18:50 06.06.2019
Первый "Суперджет" по контракту с Таиландом будет поставлен в конце года
0
230
18:30 06.06.2019
Российская сторона в общем поддержала снятие блокады с Донбасса - Сайдик
0
297

Возврат к списку