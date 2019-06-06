Законопослушным путешественникам, возможно, теперь будет проще получить визу в Европу

22:30 Источник: Интерфакс

Совет ЕС по внутренним делам принял в четверг поправки к визовому кодексу, которые призваны улучшить условия для получения виз "законопослушными путешественниками", говорится в распространенном коммюнике.

Поправками установлены единые сроки подачи заявок на визу: от 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Разрешается заполнять и подписывать форму заявки в электронном виде.

Страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей поездок: годовая многократная виза выдается при наличии трех безупречных поездок в течение предшествующих двух лет, двухлетняя - если за два года заявитель уже использовал годовую визу, пятилетняя - после использования двухлетней в течение трех последних лет. Это минимальные условия, и консульства вправе выдавать визы на меньший срок, чем предусматривает общий порядок.

Россияне пользуются более продвинутым режимом, который определяется специальным соглашением между ЕС и Россией от 1 июня 2007 года. Однако, Россия, как и никакая другая конкретная страна, в поправках не упоминается.

