Британский и американский самолеты-разведчики вновь замечены у границ РФ на Балтике - СМИ
23:00 06.06.2019 Источник: Интерфакс
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, а также американский и британский самолеты радиоэлектронной разведки в четверг совершили многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в четверг провел серию пролетов вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем нескольких часов курсировал вдоль Калининградской области и северо-запада Белоруссии, находясь в небе над Литвой. В общей сложности дальний американский дрон, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, выполнял задание у границ России в регионе Балтики в течение около девяти часов.
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