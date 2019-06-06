Британский и американский самолеты-разведчики вновь замечены у границ РФ на Балтике - СМИ

23:00 Источник: Интерфакс

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, а также американский и британский самолеты радиоэлектронной разведки в четверг совершили многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в четверг провел серию пролетов вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем нескольких часов курсировал вдоль Калининградской области и северо-запада Белоруссии, находясь в небе над Литвой. В общей сложности дальний американский дрон, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, выполнял задание у границ России в регионе Балтики в течение около девяти часов.