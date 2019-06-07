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НОВОСТИ

США перестанут принимать турецких пилотов для обучения управлением F-35

09:00 07.06.2019 Источник: РБК

Власти США приняли решение прекратить принимать военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой высокопоставленных чиновников из США.  РБК

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