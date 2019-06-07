Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии
09:05 07.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберёт преемника. Голосования по кандидатурам начнутся в парламенте 13 июня.
По данным ВВС, среди наиболее вероятных кандидатов на должность премьер-министра бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Эхо Москвы
Новости
- 09:32 07.06.2019
- Во Франции сообщили о разоблачении "российского шпиона"
- 09:20 07.06.2019
- Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
- 09:00 07.06.2019
- США перестанут принимать турецких пилотов для обучения управлением F-35
- 23:00 06.06.2019
- Британский и американский самолеты-разведчики вновь замечены у границ РФ на Балтике - СМИ
- 22:30 06.06.2019
- Законопослушным путешественникам, возможно, теперь будет проще получить визу в Европу
- 21:57 06.06.2019
- Болгария хотела бы покупать российские энергоресурсы по более низким ценам
- 20:35 06.06.2019
- В Украине презентовали книгу - сборник документов КГБ по катастрофе в Чернобыле
- 20:15 06.06.2019
- Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка
- 20:00 06.06.2019
- Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram: Мы на месте не стоим, возможны какие-то кардинальные действия
- 19:46 06.06.2019
- В Пентагоне считают, что покупка Турцией ЗРК С-400 составляет "неприемлемый риск" для США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать