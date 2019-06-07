Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии

09:05 Источник: Эхо Москвы

сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберёт преемника. Голосования по кандидатурам начнутся в парламенте 13 июня.По данным ВВС, среди наиболее вероятных кандидатов на должность премьер-министра бывший министр иностранных дел