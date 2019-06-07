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Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии

09:05 07.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберёт преемника. Голосования по кандидатурам начнутся в парламенте 13 июня.

По данным ВВС, среди наиболее вероятных кандидатов на должность премьер-министра бывший министр иностранных дел Борис ДжонсонЭхо Москвы

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