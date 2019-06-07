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Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

09:20 07.06.2019 Источник: Фонтанка.ру

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с получением диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Документ 6 июня главе КНР вручил ректор СПбГУ Николай Кропачев

«Могу заверить научный совет, учёный совет университета в том, что вы не промахнулись, вы приняли правильное решение, потому что знаю, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений. И я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу вам сказать, что он действительно теоретик в политологии, он действительно учёный», – заявил Путин. Фонтанка

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