0
0
120
НОВОСТИ

Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России

10:00 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству ДПА.

"Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу", - сказал политик. Кречмер, который в составе делегации ФРГ примет участие в работе ПМЭФ, указал на то, что санкции представляют собой большую проблему прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию.

Кречмер считает нормализацию отношений с РФ стратегической целью. "В этой связи мы должны делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию", - заметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 07.06.2019
США приготовили новое обвинение против Ассанжа - WikiLeaks
0
15
11:05 07.06.2019
В планах Путина пока нет контактов с Зеленским
0
44
11:00 07.06.2019
РФ не будет менять свое поведение по требованию Британии - Песков
0
45
10:32 07.06.2019
Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня
0
98
10:20 07.06.2019
В России может появиться "генетический паспорт" военнослужащего
0
101
10:05 07.06.2019
Глава МЭР оценил продуктивность России на 3 балла из 10
0
131
09:32 07.06.2019
Во Франции сообщили о разоблачении "российского шпиона"
0
189
09:20 07.06.2019
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
0
156
09:05 07.06.2019
Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии
0
168
09:00 07.06.2019
США перестанут принимать турецких пилотов для обучения управлением F-35
0
162

Возврат к списку