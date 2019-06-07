Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству ДПА.

"Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу", - сказал политик. Кречмер, который в составе делегации ФРГ примет участие в работе ПМЭФ, указал на то, что санкции представляют собой большую проблему прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию.

Кречмер считает нормализацию отношений с РФ стратегической целью. "В этой связи мы должны делать все для того, чтобы Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию", - заметил он.

