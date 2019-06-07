Глава МЭР оценил продуктивность России на 3 балла из 10

10:05 Источник: RNS

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе сессии ПМЭФ оценил продуктивность российской экономики на 3 по 10-бальной шкале, ориентируясь на 5 баллов Швейцарии.

«Нам Швейцария задала такую планку, поставив себе пятерку. Нет, чтобы поставить себе восьмерочку и дать нам больше возможности. Получается, что ниже пятерки мы, потому что все-таки до Швейцарии нам в определенных областях есть куда расти, поэтому отталкиваясь от цифры 5, придётся ставить цифру 3, ниже не хотелось бы», — заявил Орешкин. RNS

