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Глава МЭР оценил продуктивность России на 3 балла из 10

10:05 07.06.2019 Источник: RNS

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе сессии ПМЭФ оценил продуктивность российской экономики на 3 по 10-бальной шкале, ориентируясь на 5 баллов Швейцарии.

«Нам Швейцария задала такую планку, поставив себе пятерку. Нет, чтобы поставить себе восьмерочку и дать нам больше возможности. Получается, что ниже пятерки мы, потому что все-таки до Швейцарии нам в определенных областях есть куда расти, поэтому отталкиваясь от цифры 5, придётся ставить цифру 3, ниже не хотелось бы», — заявил Орешкин.  RNS

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