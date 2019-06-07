В планах Путина пока нет контактов с Зеленским

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у российского лидера Владимира Путина в планах пока нет. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет", - сказал он.



Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

