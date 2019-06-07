США приготовили новое обвинение против Ассанжа - WikiLeaks
11:20 07.06.2019
В Министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала организация в своем Twitter.
Новое обвинение заменит предыдущее до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа, 14 июня. В качестве основного свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон.
В США Ассанжу подготовили обвинения по 18 пунктам, в том числе и о нарушении закона о шпионаже. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. ТК Звезда
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