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НОВОСТИ

США приготовили новое обвинение против Ассанжа - WikiLeaks

11:20 07.06.2019

В Министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала организация в своем Twitter.

Новое обвинение заменит предыдущее до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа, 14 июня. В качестве основного свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон.

В США Ассанжу подготовили обвинения по 18 пунктам, в том числе и о нарушении закона о шпионаже. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.  ТК Звезда

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