США приготовили новое обвинение против Ассанжа - WikiLeaks

11:20

В Министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала организация в своем Twitter.

Новое обвинение заменит предыдущее до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа, 14 июня. В качестве основного свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон.



В США Ассанжу подготовили обвинения по 18 пунктам, в том числе и о нарушении закона о шпионаже. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. ТК Звезда

