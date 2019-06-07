Трамп назвал причину ухудшения отношений между РФ и США
11:32 07.06.2019 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.
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